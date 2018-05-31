В ярославском парке появился бесплатный Wi-Fi

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ещё в одном популярном у ярославцев и гостей города месте появился Wi-Fi. Бесплатный беспроводной интернет заработал два дня назад.
— Здесь к глобальной сети смогут подключаться до 300 человек одновременно, — рассказали в мэрии Ярославля.
Напомним, недавно бесплатный Wi-Fi появился в ярославских маршрутках.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
сегодня
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров