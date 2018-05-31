В ярославском парке появился бесплатный Wi-Fi

Бесплатный интернет появился в Демидовском сквере

Ещё в одном популярном у ярославцев и гостей города месте появился Wi-Fi. Бесплатный беспроводной интернет заработал два дня назад.

— Здесь к глобальной сети смогут подключаться до 300 человек одновременно, — рассказали в мэрии Ярославля.

Напомним, недавно бесплатный Wi-Fi появился в ярославских маршрутках.