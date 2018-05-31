В Ярославле «десятка» повисла на чугунном заборе после удара «пятнашки»

Машина повисла на чугунном ограждении

Сегодня днём на проспекте Ленина столкнулись две «Лады». Авария случилась у перекрёстка с улицей Угличской.

По предварительной версии, «пятнашка» выдавила ударом с дороги «десятку», от чего вторая машина вылетела через бордюр и повисла на многострадальном чугунном ограждении проспекта.

— Возможно, проблема в сужении проезжей части из-за припаркованных машин. Не рассчитали, — рассуждает в социальных сетях ярославец Алексей Блинов.

К счастью, чугунное ограждение уцелело. Однако именно забор на проспекте Ленина уже пытались украсть, полностью заменить на стальные решётки, его ломали в ДТП.