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В Ярославле «десятка» повисла на чугунном заборе после удара «пятнашки»
31 мая 2018 13:48
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Сегодня днём на проспекте Ленина столкнулись две «Лады». Авария случилась у перекрёстка с улицей Угличской.
По предварительной версии, «пятнашка» выдавила ударом с дороги «десятку», от чего вторая машина вылетела через бордюр и повисла на многострадальном чугунном ограждении проспекта.
— Возможно, проблема в сужении проезжей части из-за припаркованных машин. Не рассчитали, — рассуждает в социальных сетях ярославец Алексей Блинов.
К счастью, чугунное ограждение уцелело. Однако именно забор на проспекте Ленина уже пытались украсть, полностью заменить на стальные решётки, его ломали в ДТП.
Фото: Михаил Кокорев
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