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Сотрудницу почты, воровавшую телефоны, решили не увольнять
31 мая 2018 14:06
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В управлении почтовой связи по Ярославской области рассказали, что будет с женщиной, которую поймали на краже сотовых телефонов из посылок ярославцев.
Сотрудники службы безопасности почты сами вычислили 38-летнюю сотрудницу, которая присвоила себе шесть посылок. Теперь с женщиной разбирается полиция. Но и с работы её пока не увольняли.
— На период проведения ведомственной проверки сотрудница отстранена от работы, — рассказали в управлении почтовой связи по Ярославской области. — В дальнейшем по данному нарушению предусмотрено увольнение.
По всем фактам краж полиция возбудила уголовные дела.
Фото: Александра Савельева
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