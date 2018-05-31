Сотрудницу почты, воровавшую телефоны, решили не увольнять

Украденные телефоны женщина продавала

В управлении почтовой связи по Ярославской области рассказали, что будет с женщиной, которую поймали на краже сотовых телефонов из посылок ярославцев.

Сотрудники службы безопасности почты сами вычислили 38-летнюю сотрудницу, которая присвоила себе шесть посылок. Теперь с женщиной разбирается полиция. Но и с работы её пока не увольняли.

— На период проведения ведомственной проверки сотрудница отстранена от работы, — рассказали в управлении почтовой связи по Ярославской области. — В дальнейшем по данному нарушению предусмотрено увольнение.

По всем фактам краж полиция возбудила уголовные дела.