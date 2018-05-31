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Город

Возврат без гарантий: ярославцам попробуют вернуть деньги за пропавшие билеты на курорты

31 мая 2018 13:38
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Сочи, авиация, отдых, Анапа, отпуск, Туношна, Ярославль, Симферополь

Люди начали подавать заявки на возврат денег за отменённые рейсы компании «Саратовские авиалинии» из аэропорта Ярославль на российские курорты. За деньгами нужно обращаться туда, где покупали билет, или напрямую в авиакомпанию. Заявки у людей принимают, но никто никаких гарантий не даёт. А у «Саратовских авиалиний» вовсе молчат все телефоны.

— Дозвониться до них просто нереально, — рассказала турист из Ярославля Юлия Фёдорова. — Я писала им и по электронной почте, но и здесь никакого ответа не получила.

Достучаться до них пытаются не только сами пассажиры, но и те, кто продавал билеты.

— Те, кто покупал билет на нашем сайте, могут там же подать заявку на возврат денег за билет, — рассказали в аэропорту Ярославль. — Мы сделаем запрос в «Саратовские авиалинии», и, если они подтвердят, что вылет по этому билету осуществляться не будет, то деньги за него вернут. Но пока ответов от авиакомпании нет. Поэтому никаких гарантий мы никому дать не можем.

В то же время пассажирам отменённых рейсов советуют не опускать руки и требовать возврата денег.

— Авиакомпания не может исчезнуть просто так, они должны рано или поздно ответить на запрос, — уверены представители сервиса онлайн-путешествий OneTwoTrip. — Даже при самом худшем раскладе, если «Саратовские авиалинии» не ответят ничего, деньги вернуть будет можно. Правда, с каждого билета могут удержать от 900 до 2200 рублей плюс штраф авиакомпании. И ждать придётся от 2 до 90 дней.

Этим летом из Туношны не полетят самолёты в Сочи, Симферополь, Анапу, Анталию и Даламан. Мы уже рассказывали о причинах отмены рейсов на курорты.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: аэропорт "Ярославль"
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