Девушка из Ярославля борется за звание самой красивой женщины страны: 5 горячих фото

Наталья представляет Ярославль на конкурсе «Миссис Россия Мира — 2018»

Наталья Шарафутдинова представит Ярославль в финале конкурса «Миссис Россия Мира — 2018» для замужних женщин, который пройдёт 2 июня в Краснодаре. Наталье придётся соревноваться с 50 претендентками за звание самой красивой женщины страны.

Сейчас на официальном сайте конкурса проводится голосование за приз зрительских симпатий. Поддерживаем Наталью и желаем ей отличного выступления в финале. А пока разглядываем горячие фото красавицы.

В финале конкурса Наталья поборется за звание самой красивой женщины страны

Наталья следит за собой и занимается спортом

Наталья в этом году участвовала в региональном конкурсе для замужних женщин

Сейчас Наталья в Краснодаре готовится к финалу конкурса