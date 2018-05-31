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Девушка из Ярославля борется за звание самой красивой женщины страны: 5 горячих фото
31 мая 2018 13:10
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Наталья Шарафутдинова представит Ярославль в финале конкурса «Миссис Россия Мира — 2018» для замужних женщин, который пройдёт 2 июня в Краснодаре. Наталье придётся соревноваться с 50 претендентками за звание самой красивой женщины страны.
Сейчас на официальном сайте конкурса проводится голосование за приз зрительских симпатий. Поддерживаем Наталью и желаем ей отличного выступления в финале. А пока разглядываем горячие фото красавицы.
Фото: Наталья Шарафутдинова/VK.com
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