Проткнуло насквозь: в Ярославле снесённое ураганом дерево пронзило иномарку

Ветка прошла через лобовое стекло и проткнула насквозь капот

Вчера в Ярославле во время урагана на Красном Перекопе ветка упавшего дерева пронзила насквозь легковушку.

— Она прошла через лобовое стекло и проткнула насквозь капот Kia Soul, — рассказали очевидцы. — Из людей никто не пострадал.

Сильный ветер вчера наломал в Ярославле немало дров. Ураган вчера валил деревья и сдувал остановки. Сегодня всё это может повториться.