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Проткнуло насквозь: в Ярославле снесённое ураганом дерево пронзило иномарку
31 мая 2018 11:58
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Вчера в Ярославле во время урагана на Красном Перекопе ветка упавшего дерева пронзила насквозь легковушку.
— Она прошла через лобовое стекло и проткнула насквозь капот Kia Soul, — рассказали очевидцы. — Из людей никто не пострадал.
Сильный ветер вчера наломал в Ярославле немало дров. Ураган вчера валил деревья и сдувал остановки. Сегодня всё это может повториться.
Фото: телеканал «Первый ярославский»
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