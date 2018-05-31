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Автор громких разоблачительных расследований решил снять фильм о чиновниках ярославской мэрии
31 мая 2018 11:36
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Автор громких расследований и разоблачительных фильмов Эдуард Петров с телеканала «Россия» побывал в Ярославле на День города. Он не только погулял на празднике, но и заглянул в логово местных чиновников — побывал с ними на торжественном ужине. Там он объявил о своём намерении снять новый авторский фильм.
— Эдуард Викторович произнёс слова, которые от него было очень неожиданно услышать, — рассказал новоиспечённый заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко. — Он сказал, что впервые хотел бы снять фильм о том, как город преображается и как живут его люди, а не о том, как кто-то дает взятку или ворует. Лучшей оценки работы местного самоуправления от такого человека сложно представить.
Эдуард Петров работал корреспондентом на «Авторадио». На телевидении был криминальным корреспондентом в программе «Сегоднячко» на канале НТВ. Попутно работал корреспондентом службы информации НТВ — в программах «Сегодня», «Профессия — репортёр» и «Итоги». Также работал в горячих точках. Незадолго до смены собственника у НТВ и событий 14 апреля 2001 года перешёл работать на телеканал «Россия». Работал там специальным корреспондентом дирекции информационных программ, а также в программах «Вести» и «Вести недели». Сейчас он — руководитель правовой телепрограммы «Вести. Дежурная часть». Также он известен как автор и ведущий документального цикла под общим названием «Расследование Эдуарда Петрова».
У него уже выходила авторская программа про Ярославль, когда под уголовную статью попал экс-мэр города Евгений Урлашов.
Фото: Эдуард Петров/Facebook.com
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