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Утром в Брагино полыхал троллейбус: внутри были пассажиры
31 мая 2018 10:02
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Сегодня утром в Брагино возле «Лакокраски» сгорел троллейбус. Он вспыхнул прямо на ходу. Как сообщают очевидцы, проезжающие мимо водители не растерялись и остановили свои машины, чтобы потушить троллейбус.
— Видел, как загорелся. Был приятно удивлен: аж шесть машин остановились, даже джипы. Дали огнетушители, если бы не они — точно бы весь сгорел, — рассказывает очевидец Александр Серяков.
В салоне троллейбуса было много пассажиров. К счастью, все они успели выскочить на улицу. По предварительной информации, пострадавших нет.
Фото: Кирилл Белов/Vk.com
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