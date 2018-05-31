Утром в Брагино полыхал троллейбус: внутри были пассажиры

Никто не пострадал

Сегодня утром в Брагино возле «Лакокраски» сгорел троллейбус. Он вспыхнул прямо на ходу. Как сообщают очевидцы, проезжающие мимо водители не растерялись и остановили свои машины, чтобы потушить троллейбус.

— Видел, как загорелся. Был приятно удивлен: аж шесть машин остановились, даже джипы. Дали огнетушители, если бы не они — точно бы весь сгорел, — рассказывает очевидец Александр Серяков.

В салоне троллейбуса было много пассажиров. К счастью, все они успели выскочить на улицу. По предварительной информации, пострадавших нет.