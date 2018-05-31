Популярный певец Макс Корж опубликовал у себя на странице клип, снятый ярославскими школьниками

Ребята сняли клип о дружбе и школе

Популярный певец Макс Корж опубликовал в своём официальном паблике клип, который сняли ярославские выпускники гимназии № 1. Ребята записали ролик на песню Макса Коржа: взяли мелодию, а слова придумали свои. Эта песня об учёбе, о дружбе и о прощании со школой.

— На сегодняшний день клип просмотрели уже больше 40 тысяч раз, — рассказали ребята, которые записали ролик.

Клип очень понравился пользователям интернета. Работу школьников оценили не только сами ярославцы, но и жители других городов.