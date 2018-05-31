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В Ярославле попался серийный телефонный террорист

31 мая 2018 09:31
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Ярославль, терракт

В Ярославле под стражу взяли 48-летнего местного жителя, который развлекался тем, что сообщал по телефону о заложенных бомбах.

В последний раз он позвонил в службу спасения 26 мая. Сказал, что заминирован дом на улице Блюхера в Брагино.

— На место прибыли оперативные службы. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

По факту заведомо ложного сообщения о минировании возбудили уголовное дело. И тут выяснилось — мужчина не в первый раз развлекался подобным образом. Имел привычку регулярно звонить и сообщать о бомбах.

Лжетеррорист во всём признался, его заключили под стражу. За такое баловство ему грозит штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы на три года или ограничение свободы до трех лет.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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