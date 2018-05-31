В Ярославле попался серийный телефонный террорист

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В Ярославле под стражу взяли 48-летнего местного жителя, который развлекался тем, что сообщал по телефону о заложенных бомбах.
В последний раз он позвонил в службу спасения 26 мая. Сказал, что заминирован дом на улице Блюхера в Брагино.
— На место прибыли оперативные службы. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
По факту заведомо ложного сообщения о минировании возбудили уголовное дело. И тут выяснилось — мужчина не в первый раз развлекался подобным образом. Имел привычку регулярно звонить и сообщать о бомбах.
Лжетеррорист во всём признался, его заключили под стражу. За такое баловство ему грозит штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы на три года или ограничение свободы до трех лет.
Фото: Александра Савельева
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