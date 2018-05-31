Плач ярославны: активисты собираются записать видеообращение к Путину

Девушка вышла на пикет в кокошнике и сарафане

Ярославские активисты, выступающие против ввоза на ярославский полигон «Скоково» московского мусора, запишут видеообращение на прямую линию к президенту Владимиру Путину. Собраться решили 1 июня.

— Друзья, записываем видеообращение на прямую линию к Владимиру Путину в эту пятницу, — написали организаторы в группе «Московский мусор в Ярославской области» в соцсети «ВКонтакте». — Плакаты с собой не берём, чтобы не расценили это как митинг.

Сейчас активисты выбирают того, кто зачитает обращение к президенту.

Тем временем ярославцы продолжают выходить на одиночные пикеты в центре Ярославля. Вчера к этому подошли креативно — возле памятника Фёдору Волкову одиночный пикет против ввоза московского мусора устроила девушка в кокошнике и сарафане.

В ближайшее время активисты запланировали еще один митинг, на этот раз согласованный, и пригласили на него губернатора Ярославской области.