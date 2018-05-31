|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Плач ярославны: активисты собираются записать видеообращение к Путину
31 мая 2018 08:01
1 681 2
Ярославские активисты, выступающие против ввоза на ярославский полигон «Скоково» московского мусора, запишут видеообращение на прямую линию к президенту Владимиру Путину. Собраться решили 1 июня.
— Друзья, записываем видеообращение на прямую линию к Владимиру Путину в эту пятницу, — написали организаторы в группе «Московский мусор в Ярославской области» в соцсети «ВКонтакте». — Плакаты с собой не берём, чтобы не расценили это как митинг.
Сейчас активисты выбирают того, кто зачитает обращение к президенту.
Тем временем ярославцы продолжают выходить на одиночные пикеты в центре Ярославля. Вчера к этому подошли креативно — возле памятника Фёдору Волкову одиночный пикет против ввоза московского мусора устроила девушка в кокошнике и сарафане.
В ближайшее время активисты запланировали еще один митинг, на этот раз согласованный, и пригласили на него губернатора Ярославской области.
Фото: Московский мусор в Ярославской области/VK.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
как может нравиться эта... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров