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Фирма осталась без офиса в центре Ярославля из-за долга перед мэрией
30 мая 2018 22:38
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Мэрия Ярославля выиграла суд против акционерного общества, сдающего помещения в центре города без договора аренды земельного участка. Документ о взыскании с организации 690 тысяч поступил судебным приставам.
— По словам представителей мэрии, в здании по улице Большая Октябрьская ряд помещений принадлежит закрытому акционерному обществу, — рассказали в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. — Фирма сдавала помещения в аренду и получала деньги за использование земельного участка без необходимых документов.
Чтобы забрать долг, приставы приехали в офис и арестовали помещение, оценив его в 600 тысяч рублей. Если в ближайшее время организация не погасит долг, то офис выставят на продажу.
С помощью приставов мэрия Ярославля уже взыскала с должников 36 миллионов рублей.
Фото: Судебные приставы
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