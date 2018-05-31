Фирма осталась без офиса в центре Ярославля из-за долга перед мэрией

Приставы арестовали офис

Мэрия Ярославля выиграла суд против акционерного общества, сдающего помещения в центре города без договора аренды земельного участка. Документ о взыскании с организации 690 тысяч поступил судебным приставам.

— По словам представителей мэрии, в здании по улице Большая Октябрьская ряд помещений принадлежит закрытому акционерному обществу, — рассказали в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. — Фирма сдавала помещения в аренду и получала деньги за использование земельного участка без необходимых документов.

Чтобы забрать долг, приставы приехали в офис и арестовали помещение, оценив его в 600 тысяч рублей. Если в ближайшее время организация не погасит долг, то офис выставят на продажу.

С помощью приставов мэрия Ярославля уже взыскала с должников 36 миллионов рублей.