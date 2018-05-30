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В Рыбинске кладбище засыпали песком

30 мая 2018 21:18
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кладбище, Рыбинск, Ярославская область

Проблему подтопления Южного кладбища в Рыбинске решают с помощью песка. На самый проблемный 41-й участок привезли около 500 тонн карьерного песка. Большую часть использовали рабочие, чтобы выровнять дорожки и проходы на кладбище. Все желающие могли взять песок бесплатно, чтобы подсыпать захоронения.

— Подтопление в весенний и осенний периоды — типичная проблема новых захоронений, — рассказал директор «Специализированной службы по вопросам похоронного дела» Антон Калякин. — Нарушен естественный дренаж земельного участка, нет дернового слоя. Как только он восстановится, проблема исчезает. В настоящее время принято решение подсыпать дорожки песком,  дать возможность горожанам привести в порядок захоронения,  избавиться от воды и грязи без лишних затрат.

В администрации Рыбинска рассказали, что это только первый этап по осушению сектора на кладбище. В июле здесь планируют расширить водоотводные канавы и вырыть пруд, куда будет стекать вода.

В апреле рыбинскими кладбищами заинтересовалась прокуратура, на них нашли много нарушений.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Администрация Рыбинска
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