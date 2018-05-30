|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Рыбинске кладбище засыпали песком
30 мая 2018 21:18
515 0
Проблему подтопления Южного кладбища в Рыбинске решают с помощью песка. На самый проблемный 41-й участок привезли около 500 тонн карьерного песка. Большую часть использовали рабочие, чтобы выровнять дорожки и проходы на кладбище. Все желающие могли взять песок бесплатно, чтобы подсыпать захоронения.
— Подтопление в весенний и осенний периоды — типичная проблема новых захоронений, — рассказал директор «Специализированной службы по вопросам похоронного дела» Антон Калякин. — Нарушен естественный дренаж земельного участка, нет дернового слоя. Как только он восстановится, проблема исчезает. В настоящее время принято решение подсыпать дорожки песком, дать возможность горожанам привести в порядок захоронения, избавиться от воды и грязи без лишних затрат.
В администрации Рыбинска рассказали, что это только первый этап по осушению сектора на кладбище. В июле здесь планируют расширить водоотводные канавы и вырыть пруд, куда будет стекать вода.
В апреле рыбинскими кладбищами заинтересовалась прокуратура, на них нашли много нарушений.
Фото: Администрация Рыбинска
|
Новое на сайте
Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
как может нравиться эта... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров