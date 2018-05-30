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Вся кабина в огне: в Ярославской области на трассе М-8 сгорел мусоровоз
30 мая 2018 19:45
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Сегодня в 15:40 на трассе М-8 загорелся мусоровоз. Проезжающие мимо водители сняли, как полыхает кабина машины.
Шесть пожарных и два спецавтомобиля справились с огнём за 40 минут.
— При пожаре никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Машина полностью сгорела.
Как сообщают в МЧС, огонь загорелся в моторном отсеке, основная версия пожара — замыкание проводки.
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Фото: Подслушано в Ярославле/VK.com
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