Вся кабина в огне: в Ярославской области на трассе М-8 сгорел мусоровоз

Сегодня в 15:40 на трассе М-8 загорелся мусоровоз. Проезжающие мимо водители сняли, как полыхает кабина машины.

Шесть пожарных и два спецавтомобиля справились с огнём за 40 минут.

— При пожаре никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Машина полностью сгорела.

Как сообщают в МЧС, огонь загорелся в моторном отсеке, основная версия пожара — замыкание проводки.

В начале недели возле Ростова Великого вспыхнула фура, перевозившая рулоны бумаги.