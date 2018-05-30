Завтра в Ярославской области вырастут цены на бензин: где и на сколько

Снижения цен на бензин не будет

Цены на бензин за последние две недели в России в Ярославской области резко поползли вверх. Бензин 92-й марки прибавил уже несколько рублей. И на этом рост цены не остановится.

Как стало известно 76.ru, завтра ярославских автовладельцев ждёт ещё одно повышение.

— Завтра средняя цена на АЗС «Газпромнефть» увеличится на 30 копеек по всем видам топлива, — рассказал 76.ru источник, близкий к компании.

Так, средняя цена за литр АИ-92 завтра составит 40,69 рубля; АИ-95 — 42,85 рубля, АИ-98 — 47,55 рубля, дизельное топливо — 43,22 рубля. При этом в пятницу подешевеет аж на 15 копеек топливо на заправках ТНК.

Мы составили карту АЗС Ярославля, где выгоднее всего заправляться.