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Эксклюзив
Завтра в Ярославской области вырастут цены на бензин: где и на сколько
30 мая 2018 17:38
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Цены на бензин за последние две недели в России в Ярославской области резко поползли вверх. Бензин 92-й марки прибавил уже несколько рублей. И на этом рост цены не остановится.
Как стало известно 76.ru, завтра ярославских автовладельцев ждёт ещё одно повышение.
— Завтра средняя цена на АЗС «Газпромнефть» увеличится на 30 копеек по всем видам топлива, — рассказал 76.ru источник, близкий к компании.
Так, средняя цена за литр АИ-92 завтра составит 40,69 рубля; АИ-95 — 42,85 рубля, АИ-98 — 47,55 рубля, дизельное топливо — 43,22 рубля. При этом в пятницу подешевеет аж на 15 копеек топливо на заправках ТНК.
Мы составили карту АЗС Ярославля, где выгоднее всего заправляться.
Фото: Александра Савельева
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