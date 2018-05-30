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МЧС продлило штормовое предупреждение: когда закончится ураган
30 мая 2018 16:23
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В Главном управлении МЧС России проанализировали прогнозы синоптиков и продлили штормовое предупреждение ещё на сутки.
— Сегодня ночью и завтра днём в Ярославской области северный ветер не ослабнет, — предупреждают спасатели. — Порывы будут достигать 15–20 м/с.
Во время непогоды в Ярославле и области прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций — увеличение количества ДТП, техногенные пожары, обрывы проводов, обрушения деревьев и рекламных конструкций.
Сильный ветер с порывами до 15–20 м/с уже наворотил немало дел в Ярославле и области. Последствия стихии можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
А ещё завтра станет намного холоднее. Синоптики рассказали, когда выпадет снег, и что в целом творится с погодой.
Фото: Александра Савельева
Далее: Единственный мужчина в Ярославле, заведующий детским садом: «Родители не хотели вести ко мне детей»
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