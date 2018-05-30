МЧС продлило штормовое предупреждение: когда закончится ураган

Синоптики говорят, что непогода задержится в Ярославской области

В Главном управлении МЧС России проанализировали прогнозы синоптиков и продлили штормовое предупреждение ещё на сутки.

— Сегодня ночью и завтра днём в Ярославской области северный ветер не ослабнет, — предупреждают спасатели. — Порывы будут достигать 15–20 м/с.

Сильный ветер с порывами до 15–20 м/с уже наворотил немало дел в Ярославле и области. Последствия стихии можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

А ещё завтра станет намного холоднее. Синоптики рассказали, когда выпадет снег, и что в целом творится с погодой.