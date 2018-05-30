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В центре Ярославля наглухо перекрыли дорогу на целый месяц
30 мая 2018 15:42
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В центре Ярославля наглухо перекрыли проезд по улице Чайковского между улицами Пушкина и Свободы.
— Там проводится реконструкция инженерных сетей, — объяснили в мэрии Ярославля. — Движение транспорта ограничено.
Известно, что ремонт рабочие здесь планируют делать весь июнь, и дорогу откроют только 1 июля.
Дороги в Ярославле и области сегодня заблокированы и из-за поваленных ураганом деревьев. Каких дел наворотила непогода, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
Фото: Александра Савельева
Далее: Единственный мужчина в Ярославле, заведующий детским садом: «Родители не хотели вести ко мне детей»
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