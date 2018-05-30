В центре Ярославля наглухо перекрыли дорогу на целый месяц

Рабочие планируют закончить ремонт к 1 июля

В центре Ярославля наглухо перекрыли проезд по улице Чайковского между улицами Пушкина и Свободы.

— Там проводится реконструкция инженерных сетей, — объяснили в мэрии Ярославля. — Движение транспорта ограничено.

Известно, что ремонт рабочие здесь планируют делать весь июнь, и дорогу откроют только 1 июля.

Дороги в Ярославле и области сегодня заблокированы и из-за поваленных ураганом деревьев. Каких дел наворотила непогода, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.