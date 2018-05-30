×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь
Проблема

Город

Маршрутчики объяснили, почему задрали цены на проезд. Хотя можно было оставить 23 рубля

30 мая 2018 15:28
2 653 5
транспорт, экономика, маршрутки, Ярославль

В управлении антимонопольной службы по Ярославской области прошло заседание комиссии, на которой ответ пришлось держать маршрутчикам, задравшим цену за проезд до 26 рублей.

Перевозчики схитрили — не предоставили нужные документы, поэтому заседание перенесли на неопределённый срок. Но всё же на вопросы антимонопольщиков ответить им пришлось.

— Повысили стоимость проезда мы из-за нескольких причин: это рост цен на топливо и повышение зарплат и, главное, изменение требований к самому транспорту, — объяснили представители фирм-перевозчиков. — Многие из нас купили новые белые автобусы и ещё не успели за них расплатиться, а они уже оказались ненужными, потому что мэрия требует заменить их на красные.

Пока даты повторного рассмотрения не назначено. Известно, что дело рассматривается в отношении тех, кто одновременно повысил стоимость проезда с 23 до 26 рублей. Антимонопольщики возбудили дела в отношении трёх фирм, владеющих маршрутками — это «Экотранс», «ЯрБус», «ЯРЛАЙН», а также 34 индивидуальных предпринимателей, чьи автобусы возят ярославцев по городу.

— Это очень сложное дело для рассмотрения, — говорят в управлении ФАС России по Ярославской области.


Тем временем не все маршрутчики в Ярославле считают, что повышение стоимости проезда — жёсткая необходимость. Некоторые даже сопротивляются этому процессу.

— У нас полностью обновлён по новым правилам автопарк на 87-м и 96-м маршрутах, — рассказал представитель «ИП Ватутина». — Но, например, на 87-м маршруте всего 2  перевозчика, и мы смогли договориться оставить стоимость проезда прежней — 23 рубля. На 96-м маршруте мы не смогли договориться с остальными, поэтому пришлось тоже поднять цену до 26 рублей. Если бы мы этого не сделали, в то время, как это сделали остальные, был бы коллапс на маршруте.

Поднимать стоимость проезда с 23 до 26 рублей в ярославских маршрутках начали ещё осенью прошлого года. Это произошло после того, как мэр города Владимир Слепцов заставил их обновить свой автопарк. Причём цены поднялись не только у тех, кто вложился в покупку новых автобусов, но и в старых пазиках. И наоборот, в некоторых новых красных маршрутках стоимость проезда до сих пор осталась прежней.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Единственный мужчина в Ярославле, заведующий детским садом: «Родители не хотели вести ко мне детей»

Новое на сайте
Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара

Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара
Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе

Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе
Няня для дома: ярославцам представили умную систему

Няня для дома: ярославцам представили умную систему
Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей

Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей
В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру

В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру

Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (7): Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (30): как может нравиться эта... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,15 62,43
EUR 72,30 72,54
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 31.05
USD 62,59 -0,05
EUR 72,52 -0,01
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.