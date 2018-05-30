Маршрутчики объяснили, почему задрали цены на проезд. Хотя можно было оставить 23 рубля

Ярославских маршрутчиков власти заставляют обновлять автопарк

В управлении антимонопольной службы по Ярославской области прошло заседание комиссии, на которой ответ пришлось держать маршрутчикам, задравшим цену за проезд до 26 рублей.

Перевозчики схитрили — не предоставили нужные документы, поэтому заседание перенесли на неопределённый срок. Но всё же на вопросы антимонопольщиков ответить им пришлось.

— Повысили стоимость проезда мы из-за нескольких причин: это рост цен на топливо и повышение зарплат и, главное, изменение требований к самому транспорту, — объяснили представители фирм-перевозчиков. — Многие из нас купили новые белые автобусы и ещё не успели за них расплатиться, а они уже оказались ненужными, потому что мэрия требует заменить их на красные.

Пока даты повторного рассмотрения не назначено. Известно, что дело рассматривается в отношении тех, кто одновременно повысил стоимость проезда с 23 до 26 рублей. Антимонопольщики возбудили дела в отношении трёх фирм, владеющих маршрутками — это «Экотранс», «ЯрБус», «ЯРЛАЙН», а также 34 индивидуальных предпринимателей, чьи автобусы возят ярославцев по городу.

— Это очень сложное дело для рассмотрения, — говорят в управлении ФАС России по Ярославской области.

Некоторые частники считают, что стоимость проезда поднимать не нужно



Тем временем не все маршрутчики в Ярославле считают, что повышение стоимости проезда — жёсткая необходимость. Некоторые даже сопротивляются этому процессу.

— У нас полностью обновлён по новым правилам автопарк на 87-м и 96-м маршрутах, — рассказал представитель «ИП Ватутина». — Но, например, на 87-м маршруте всего 2 перевозчика, и мы смогли договориться оставить стоимость проезда прежней — 23 рубля. На 96-м маршруте мы не смогли договориться с остальными, поэтому пришлось тоже поднять цену до 26 рублей. Если бы мы этого не сделали, в то время, как это сделали остальные, был бы коллапс на маршруте.

Поднимать стоимость проезда с 23 до 26 рублей в ярославских маршрутках начали ещё осенью прошлого года. Это произошло после того, как мэр города Владимир Слепцов заставил их обновить свой автопарк. Причём цены поднялись не только у тех, кто вложился в покупку новых автобусов, но и в старых пазиках. И наоборот, в некоторых новых красных маршрутках стоимость проезда до сих пор осталась прежней.