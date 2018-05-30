На трассе в Ярославской области рухнуло дерево и перекрыло всю дорогу

Ветер сегодня разбушевался

В Ярославской области на трассе Рыбинск — Углич недалеко от деревни Дурдино упало дерево прямо поперёк дороги. Оно перекрыло всю дорогу так, что автомобили встали.

Мужчины вышли из машин и начали убирать ветки с дороги.

— Само дерево, чтобы утащить, прицепили к КАМАЗу, — написал Евгений Яковлев в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».

На трассе образовалась пробка

Похоже, что ураган, разбушевавшийся в Ярославской области, может доставить еще немало неприятностей. Синоптики рассказали, когда это закончится. За тем, каких дел сильный ветер уже натворил, смотрите в нашей онлайн-трансляции.