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На трассе в Ярославской области рухнуло дерево и перекрыло всю дорогу
30 мая 2018 13:58
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В Ярославской области на трассе Рыбинск — Углич недалеко от деревни Дурдино упало дерево прямо поперёк дороги. Оно перекрыло всю дорогу так, что автомобили встали.
Мужчины вышли из машин и начали убирать ветки с дороги.
— Само дерево, чтобы утащить, прицепили к КАМАЗу, — написал Евгений Яковлев в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».
Похоже, что ураган, разбушевавшийся в Ярославской области, может доставить еще немало неприятностей. Синоптики рассказали, когда это закончится. За тем, каких дел сильный ветер уже натворил, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
Фото: Подслушано в Рыбинске/VK.com, Алёнка Гордеева, Подслушано в Рыбинске/VK.com
Видео: Подслушано в Рыбинске/VK.com
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