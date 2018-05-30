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Считаем мусоровозы: на полигоне «Скоково» поставили онлайн-камеры
30 мая 2018 13:29
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— Система видеотрансляции позволяет нам в круглосуточном режиме контролировать процесс прохождения спецтехники, всех обязательных для обеспечения экологической безопасности этапов, включая соблюдение перевозчиками требований по наличию тентов на машинах с сыпучими материалами, — рассказал начальник производства «Скоково» Александр Сипратов. — Также можно наблюдать, как мусоровозы с неутрамбованными твердыми отходами проходят систему весового контроля.
Как следить за мусоровозами в режиме онлайн — инструкция.
Кроме того, можно посмотреть и ежедневный отчёт о радиационной и пожарной ситуации — на сайте департамента охраны окружающей среды теперь размещают и эту информацию.
— Экологическую ситуацию на полигоне оценивают на основе лабораторных анализов, — отметила начальник отдела охраны окружающей среды «Скоково» Юлия Елизарова. — В пробах воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона, воды из двух наблюдательных скважин и почвы превышений предельно допустимых концентраций не выявлено.
«Скоково» не просто опасно, а ядовито. Общественница доказала это, проведя большое расследование.
Тема с ввозом московского мусора на ярославский полигон «Скоково» вызвала у сотен ярославцев бурю негативных эмоций — в городе разразился большой скандал. Теперь власти делают всё возможное, чтобы потушить народный гнев. А люди постоянно устраивают антимусорные акции протеста. На новую, согласованную акцию, позвали губернатора.
Фото: yarregion.ru
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