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Город

Жители Твериц позвали весь Ярославль на собрание жителей против высоток

30 мая 2018 12:43
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Ярославль, народный сход, Тверицы

Жители Твериц зовут весь город выйти на большое собрание вместе с ними. Ярославцы соберутся вновь против планов на строительство высотного микрорайона с 17-этажными домами.

Народный сход выйдет 6 июня в 19 часов на улицу Маяковского к остановке «Медсанчасть ЯЗДА».

— Принятый мэрией проект с понижением застройки до 9 этажей рядом с частными домами — не решил проблему. Это даже унизительно для нас. Интересы обманутых дольщиков соблюдаются, а наши — нет, — говорит председатель КОС «Тверицы» Светлана Краузольт. — Мы будем просить у властей отмены данного постановления и разработки другого проекта планировки с понижением до 4 этажей. Мы приглашаем и город, и район. Ведь мы все вместе будем в пробках стоять, если район построят. А если мы ещё учтём строительство на Среднем и Нижнем посёлке, в ближайшем пригороде с кварталами — все эти люди в итоге поедут на работу по Октябрьскому мосту. И пробка будет начинаться уже в 5–6 утра.

Соседство в 30 метрах частного дома с девятиэтажкой комфортным не назовёшь. Кроме того, местные жители переживают за соседний лес, который частично придётся вырубить ради стройки.

— Я сейчас не назову номер документа, по СНиПам, в нашем городе с населением в 600 тысяч человек мы должны добираться до рабочего места в течение 40 минут. А у нас уже не так. 

Также жители частного сектора опасаются ещё и того, что весь транспорт жителей будущего микрорайона будет ездить по дороге через их дома. 

В мэрии рассказали, что будет дальше после принятия проекта микрорайона: когда начнут строить

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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