В Ярославле сильным ветром сдуло остановку рядом с девушкой

Остановка упала на улице Орджоникидзе

В Заволжском районе на улице Орджоникидзе сильным ветром опрокинуло остановку прямо рядом с девушкой.

Снимок упавшей синей металлической конструкции разместила в группе «Дороги Ярославля» на фейсбуке Александра Грецкая.

— Только что сдуло остановку на Орджоникидзе, — написала Александра. — Все целы.

Похоже, что остановка была никак не закреплена.

— Прилегла на бочок, — прокомментировал фото Сергей Номик. — На фото отчетливо видно, она не была закреплена к земле. У нее огромная парусность, неудивительно, что её сдуло.

Делать нечего, люди ждут транспорт рядом с упавшей остановкой

Ярославцы возмутились тем, как такое могло произойти, ведь рядом с этой остановкой школа.

— Слепцову привет. И главе района. Там же школа! - написал Руслан Яфясов.

Сегодня на Ярославскую область обрушились шквалистый ветер и осадки. МЧС предупредили, что из-за сильного ветра могут случиться серьёзные неприятности. Какие ЧП случились из-за урагана, смотрите в нашей онлайн-трансляции.