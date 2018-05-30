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В Ярославле сильным ветром сдуло остановку рядом с девушкой
30 мая 2018 13:14
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В Заволжском районе на улице Орджоникидзе сильным ветром опрокинуло остановку прямо рядом с девушкой.
Снимок упавшей синей металлической конструкции разместила в группе «Дороги Ярославля» на фейсбуке Александра Грецкая.
— Только что сдуло остановку на Орджоникидзе, — написала Александра. — Все целы.
Похоже, что остановка была никак не закреплена.
— Прилегла на бочок, — прокомментировал фото Сергей Номик. — На фото отчетливо видно, она не была закреплена к земле. У нее огромная парусность, неудивительно, что её сдуло.
Ярославцы возмутились тем, как такое могло произойти, ведь рядом с этой остановкой школа.
— Слепцову привет. И главе района. Там же школа! - написал Руслан Яфясов.
Сегодня на Ярославскую область обрушились шквалистый ветер и осадки. МЧС предупредили, что из-за сильного ветра могут случиться серьёзные неприятности. Какие ЧП случились из-за урагана, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
Фото: Александра Грецкая Дороги Ярославля/facebook.com
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