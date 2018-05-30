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Онлайн-трансляция
Заблокированы трассы, падают деревья и улетают остановки: ураган в Ярославле в режиме онлайн
30 мая 2018 12:41
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Сегодня в Ярославскую область ворвались ураганный ветер и осадки.
— Это происходит из-за перемещения глубокого северо-западного циклона со Скандинавии к юго-востоку, — рассказали метеорологи.
Читайте также: послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег — что происходит и когда наступит жара.
Спасатели советуют всем обходить стороной старые деревья и плохозакреплённые рекламные конструкции. Также в МЧС прогнозируют большое количество ДТП. Плохие новости и для тех, кто занимается огородом: высока вероятность того, что все посадки будут уничтожены градом.
Какие ЧП случились из-за урагана, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.
А вас зацепило? Если вы стали свидетем ЧП, присылайте нам на почту Написать письмо фотографии и небольшой рассказ о случившемся.
15:03
14:40 Специалисты единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Ярославля сообщили оперативную информацию по урагану:
— На данный момент поступило 25 обращений о поваленных ветром деревьях. Есть случаи обрыва проводов. Энергетики занимаются их восстановлением. Информации о пострадавших не зарегистрировано.
14:38
14:21
14:18
Не всех пугает ураган.
— Сломало гнилое дерево и сдуло остановку — а-а-а, караул, бежим, спасайся кто может, — пишут нам в комментариях.
14:05
14:03
13:32
13:28
13:11
13:03
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