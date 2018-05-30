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Заблокированы трассы, падают деревья и улетают остановки: ураган в Ярославле в режиме онлайн

30 мая 2018 12:41
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ЧП, происшествия, погода, ураган, Ярославль

Сегодня в Ярославскую область ворвались ураганный ветер и осадки.

— Это происходит из-за перемещения глубокого северо-западного циклона со Скандинавии к юго-востоку, — рассказали метеорологи.

 

Читайте также: послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег — что происходит и когда наступит жара.

Спасатели советуют всем обходить стороной старые деревья и плохозакреплённые рекламные конструкции. Также в МЧС прогнозируют большое количество ДТП. Плохие новости и для тех, кто занимается огородом: высока вероятность того, что все посадки будут уничтожены градом.

 

Какие ЧП случились из-за урагана, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

А вас зацепило? Если вы стали свидетем ЧП, присылайте нам на почту Написать письмо фотографии и небольшой рассказ о случившемся.

15:03
Ещё одно дерево рухнуло на дорогу на улице Свердлова. Оно перегородило движение между улицами Республиканской и Победы.

14:40 Специалисты единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Ярославля сообщили оперативную информацию по урагану:

— На данный момент поступило 25 обращений о поваленных ветром деревьях. Есть случаи обрыва проводов. Энергетики занимаются их восстановлением. Информации о пострадавших не зарегистрировано.

14:38
Наш фотокорреспондент сообщает, что в центре Ярославля сейчас не так уж и ветрено. Кстати, вот её фото.

14:35
На улице Ляпидевского, 21 дерево упало на балкон 5-го этажа.

14:21
«Россия в грозе и буре» — такие афиши растрепал ураган на съемках фильма с участием Ивана Охлобыстина.

14:18 

Не всех пугает ураган.

— Сломало гнилое дерево и сдуло остановку — а-а-а, караул, бежим, спасайся кто может, — пишут нам в комментариях.

14:05
Ещё одно дерево рухнуло на улице Панина в районе магазина «Атрус». Здесь тоже чудом не пострадали машины.

14:03
В интернете появилось видео бушующего Рыбинского водохранилища. Прямо шторм, как на настоящем море.

 

13:51
Специалисты МЧС советуют не выходить на улицу, если нет в этом необходимости.

13:39
Движение по трассе Рыбинск — Углич парализовало упавшее на дорогу дерево.

13:32
— Большая береза упала чуть не на машину, — пишет в социальных сетях о ЧП во дворе дома №14 на улице Жукова Александр Серяков. — Повезло, правее ушло.

13:28
Кучу дров наломал ураган и в Костроме. Из соседнего региона люди сообщают о десятках поваленных деревьев и пострадавших автомобилях.

13:23
Ещё одно дерево повалилось на Красном Перекопе в посёлке Текстилей.

13:16
Жители Рыбинска и Данилова говорят, что сегодня на них обрушился сильный град.

13:11
Сообщает читатель 76.ru: упало дерево вместе со столбом. Оборвало провода. Звонили всем — никто не едет.

13:03
На улице Серго Орджоникидзе ветром сдуло остановку. Наши корреспонденты выяснили подробности ЧП.

12:52
В Ярославле за Волгой в районе завода 50 на дорогу упало дерево. Ещё оно зацепило провода.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
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Видео: Подслушано в Рыбинске/VK.com, Александра Савельева, Павел Смирнов/Facebook.com
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