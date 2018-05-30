За кражу двух банок кофе ярославцу дали два с половиной года колонии строгого режима

Мужчина спрятал банки под куртку

Суд признал виновным в покушении на кражу 30-летнего ярославца.

В начале ноября прошлого года мужчина попытался украсть в одном из продуктовых супермаркетов две банки кофе.

— Общая стоимость кофе составила 185 рублей, — рассказали в прокуратуре. — Мужчина спрятал банки под куртку и попытался выйти из магазина.

На выходе его задержали сотрудники торгового зала.

Суд рассмотрел дело в особом порядке, потому что ярославец полностью признал свою вину.

Мужчину приговорили к двум годам и семи месяцам исправительной колонии строго режима. Суд объяснил такое суровое наказание тем, что мужчина уже был осуждён к условной мере наказания.

Пару недель назад в колонию отправился еще один любитель кофе. Мужчина вынес из магазина 36 банок.