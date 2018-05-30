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В КВН придумали шутку про московский мусор в Ярославской области
30 мая 2018 11:39
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Ввоз московского мусора на полигон «Скоково» под Ярославль — тема настолько задевающая всех, что на неё уже придумывают шутки в КВН.
Накануне в Ярославле сразились команды в 1/4 Региональной ярославской лиги КВН. Шутники собрались с командами из Ярославля («Друзья», «Сборная несуществующего факультета»), Костромы («Вежливые люди»), Вологды («Вологда-гда») и Рыбинска («Икра»).
Ярославцы знали, о чём шутить, выдав со сцены тираду о московском мусоре.
— В Ярославле разрешили ввоз московского мусора. Похоже бомжи попробуют раньше всех «блэк стар бургер», — выпалил со сцены КВНщик.
Зал засмеялся. Но смешно было не всем — ярославцы тему с ввозом московского мусора воспринимают болезненно. Общественники планируют новый митинг, куда позвали губернатора, требуя от него ответов.
Фото: Александр Аникиев
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