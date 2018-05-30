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Ярославль вошел в пятерку городов, куда поедут болельщики чемпионата мира по футболу
30 мая 2018 11:32
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Ярославль вошёл в топ-5 городов для поездок болельщиков в дни отдыха чемпионата мира по футболу. Рейтинг туристических городов составило аналитическое агентство «ТурСтат».
В пятерку лидеров вошли Московская, Владимирская, Ярославская, Новгородская и Псковская области.
— В дни, когда не будет матчей, болельщики поедут в другие города из-за транспортной доступности и культурных событий, — рассказали в аналитическом агентстве. — Во время проведения ЧМ-2018 в туристических городах России пройдут фестивали болельщиков и футбольные соревнования, состоятся футбольные выставки в музеях и гастрономические праздники в выходные дни.
Несмотря на то, что матчи чемпионата мира не пройдут в Ярославле, в городе ждут главное футбольное событие года. На улице Кирова установили огромные часы обратного отсчёта времени до мундиаля. И не простые, а с сюрпризом.
Фото: Александра Савельева
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