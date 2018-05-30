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Город

В Ярославле пройдёт акция памяти убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко

30 мая 2018 10:44
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акция памяти, Ярославль, Бабченко

Ярославцев приглашают на акцию памяти военного журналиста Аркадия Бабченко, которого вчера застрелили в Киеве возле его квартиры. Почтить память соберутся сегодня вечером на Советской площади.

— Всех, кого как ножом полоснуло вчера трагическим известием о смерти Аркадия Бабченко от руки заказного убийцы, приглашаю сегодня в 20:00 к церкви Ильи Пророка в Ярославле, — написал на своей странице в фейсбуке организатор акции Андрей Алексеев. — Поговорим, помолчим, вспомним. Кто со свечой, кто со стихами.

41-летнего Аркадия Бабченко заcтрелили вчера вечером возле его квартиры. Неизвестные выпустили несколько пуль в спину военному журналисту. Его обнаружила супруга. Аркадий скончался по дороге в больницу.

— У меня стало меньше на одного друга, — написал Андрей Алексеев. — Мы никогда в жизни не виделись, это был только лишь взаимный фолловинг на фейсбуке, но я, периодически натыкаясь в ленте на его посты и острые комменты, всегда чувствовал в нём близкого по убеждениям человека.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Аркадий Бабченко/facebook.com
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