Город должен развиваться: 9 сложных вопросов главному архитектору Ярославской области

Михаил Кудряшов (в центре) — главный архитектор Ярославской области

Закрутилось огромное золотое колесо обозрения в Ярославле, вот-вот начнется стройка IT-центра с большим парком на месте бывшей гостиницы «Чайка». В парке на Подзеленье начали расставлять лавочки, пытаясь сделать это место краше. Город меняется на глазах. Но все ли изменения Ярославлю идут?

Ведь одновременно с этим застраивается и уплотняется многоэтажками Пятёрка, а в Тверицах утвердили застройку гигантским микрорайоном высоток. Мы поговорили с главным архитектором Ярославской области Михаилом Кудряшовым о том, какие стройки портят город, и какими должны быть парки. А также задали архитектору волнующий градозащитников вопрос: вписывается ли колесо обозрения в городской ландшафт?

Вид на Ярославль с колеса обозрения

Парки — это дорого

— В Ярославле уже начали благоустраивать парк на Подзеленье. А нужно ли трогать этот единственный зелёный участок в центре? Ведь вместе с даже уютным благоустройством придут люди с мусором. Территорию могут просто загадить и вытоптать. Может, лучше не трогать эту зелёную зону? Или из этого парка получится сделать второе Зарядье?

— Сравнивать с парком Зарядье слишком смело. Ведь этот парк содержит объекты капитального строительства — концертные залы, павильоны. Я бы в нашем случае даже не назвал это благоустройством, скорее, попыткой привести в порядок заросшую бурьяном территорию. Почистить, наполнить смыслами. Скорее, должно быть стыдно городу, что в центре такая зелёная уникальная территория находится в плачевном состоянии. И очень приятно, что молодые ребята взялись за то, чтобы сделать эту территорию комфортной и удобной. Чтобы сюда могли бы прийти горожане и гости города, прогуляться по дорожкам, посидеть на лавочках.

Парк на Подзеленье сейчас

Вы говорите о том, что люди принесут мусор. Но если поставить урны, сделать красиво — место будет воспитывать человека. Никому же не приходит в голову бросать бутылки на пол в «Арене-2000». Думаю, люди воспримут позитивно изменения и не будут варварски относиться к этому месту.

То, что происходит сейчас — это робкая попытка. Ребята привезут сцену, нестационарные объекты, которые, может, простоят только до осени. Это момент привлечения внимания к территории, а не благоустройство. Всё-таки благоустройство — это большой комплекс работ, начиная с ландшафта, заканчивая строительством.

— Хватает ли у нас летних зон отдыха в городе? Может, нужно добавить больше удобных зеленых зон? Как, например, в столице, где много парков — один краше другого.

— К сожалению, такой богатой инфраструктуры, как в Москве, у нас пока не создаётся. Это очень сложно, но не в техническом отношении, а в компетентном. Сложно найти кадры, специалистов по созданию парков, таких как Сергей Капков в Москве, который создал фактически новое мировоззрение относительно отдыха в парке. Дальше вопрос финансов. Ландшафтная архитектура — это очень дорого. Это земляные работы, сети, которыми пронизан современный парк — инфраструктура, которая помогает светиться фонарям, работать фонтанам, интерактивным панелям, наполнять смыслом павильоны. Не самым дешёвым тут является и озеленение: это не просто саженец купить. Породы должны быть устойчивыми и достаточно дорогими. Формирование одного парка можно сравнить примерно со строительством двух детских садов или одной большой школы. Это исходя из общеевропейской практики, и я ещё очень скромно говорю. А уж если мы работаем в уникальном ландшафте как на берегу реки, то это ещё дороже. Тут входит берегоукрепление и вертикальная планировка, а это огромные суммы. Я с надеждой смотрю на то, что у нас предполагается сделать с парком в пойме Которосли на месте бывшей гостиницы «Чайка». Называются крупные суммы, которые собирается вложить инвестор. Хочется верить, что у него всё получится. Это действительно крупная территория на виду в самом центре города, где сейчас физически просто невозможно гулять.

— Вспоминается проект благоустройства корпусов бывшей Большой Мануфактуры на Перекопе….

— Это не совсем благоустройство. Там есть план на серьёзную общую реконструкцию района. Он предполагает реставрацию существующих зданий и строительство нового жилого комплекса. Благоустройство в этом проекте занимает лишь часть. У проекта есть инвестор и проектировщик. Я видел эту работу и в целом поддержал, подходы верные и грамотные — в первую очередь ориентиры на сохранение уникального мануфактурного комплекса, который был на Красном Перекопе.

Проект возрождения микрорайона с корпусами Большой Мануфактуры

Ставили бы за городом

Колесо обозрения в Ярославле стало самым высоким в Центральной России

— Колесо обозрения — о нём говорят все. На ваш взгляд, всё-таки удачно ли оно вписывается в ландшафт города в том месте, где его поставили?

— Знаете, вписать 65-метровое колесо обозрения так, чтобы это понравилось всем, можно только за городом. Но тогда какой в нём будет смысл? Те, кто его ставили, рассчитывали, что раскроются новые виды и панорамы Ярославля с нового ракурса. То, что такой большой объект ставится в пойме реки — достаточно распространённая практика во многих городах. Я не могу сказать, что эта вещь настолько необходима городу, но и не скажу, что она настолько катастрофически повлияла на панорамы конкретно данного места. Они давно искажены. Средневекового Ярославля давно нет. Города 17 и 18 века тоже. Уже нет той усадебной застройки, сараек, амбарчиков, причалов, которые так милы сердцу историков. В той рядовой одноэтажной застройке храмы действительно были доминантами. Сейчас по набережной Которосли, начиная от гостиницы «Юбилейной» и заканчивая Толбухинским путепроводом, выстроился современный город с шести-, семи-, двенадцатиэтажной застройкой. Безусловной доминантой по объему и массе здесь является концертно-зрелищный центр «Миллениум», который перекрывает все возможные виды и связи между соборами. Портить уже испорченное — это как-то странно. Действительно, колесо — новый объект, который стал частью уже современного силуэта.

И на нём уже можно прокатиться

— Какой инфраструктуры, по вашему мнению, не хватает вокруг колеса? Ведь там довольно пустая территория. А парк Тысячелетия особо не влияет на ситуацию.

— Не хватает настоящего парка. Вы правы, парк 1000-летия пока не дотягивает до этого звания. Это просто рекреационная территория, пока не наполненная смысловым содержанием. Это голое поле с дорожками, засаженное деревьями. Есть детская площадка, какие-то малые формы, но они не сформированы в общий сценарий нашего поведения в этой зоне. Колесо обозрения — это один из функциональных акцентов, вы приезжаете покататься. Но, естественно, вам нужно что-то ещё: фастфуд, туалеты, подходы к воде, прокат лодок — инфраструктура парка и развлечения.

Благоустроят всё

— У нас был конкурс проектов по благоустройству города. На какой стадии это находится сейчас? Будут ли они воплощаться в жизнь?

Проект преображения Ротонды на Первомайской улице

— Были предложения по благоустройство центра Ярославля как у Ротонды, так и по Которосльной набережной и Первомайскому бульвару. Их разрабатывало несколько ярославских архитектурных бюро по заказу КБ «Стрелка». Дальше нужны просто деньги для реализации. Мне кажется, пока судьба этих проектов достаточно туманная, вряд ли они будут приняты в первоначальном варианте. У нас были конкурсы проектов для благоустройства в районах Ярославля по программе «Решаем вместе». Да, проекты разрабатывали как по городу, так и по области. В Ярославле парк Нефтяников сделают уже в этом году. Проект благоустройства этой территории готовил ИРСИ. Многие из проектов для городов региона представлены студентами архитекторами ярославского технического университета. Некоторые из них будут реализованы.

План реконструкции скверов на площади Труда и самой площади

— А как обстоят дела с благоустройством в малых городах по области?

— Вчера были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Общая сумма премиальных — 5 миллиардов рублей на всю страну. Из 450 поступивших заявок на него победителями станут 80. Среди всех заявок 7 были из Ярославской области, и все они прошли в финал. Это Данилов, Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Мышкин, Переславль-Залесский и Углич. В итоге 4 из 7 взяли гранты — стали победителями конкурса. Я считаю, это хороший результат. Я курировал подготовку этих заявок, мы качественно отработали с представителями местных администраций и главами, проектировщиками, которые подключились на безвозмездной основе. Одно из основных требований конкурса это не только благоустройство ради благоустройства, а благоустройство ради экономического развития в том числе. Создание новых рабочих мест, коммерческих предприятий. Большой плюс для победителей проекта в федеральном финансировании, которое будет идти вместе с областным. Сумма грантов по нашим проектам составит от 30 до 80 миллионов рублей в зависимости от численности населения. Что важно, дата реализации поставлена до конца 2019 года. То есть у нас есть время спокойно провести торги, подготовить площадку и без спешки исполнить проекты.

Дома по 17 этажей это не жильё, а существование

— Что вы думаете о застройки Твериц 17-этажными домами?

— Я пока не видел окончательного проекта, который приняла мэрия. Но тот проект, который был изначально, я, откровенно говоря, считаю неудачным по многим причинам. Начиная с того, что уже в 80-е годы нужно было заканчивать проектировать микрорайоны. Это давно канувшая в Лету практика. Градостроительная единица стала гораздо меньше по площади, это уже не 60-гектарные территории, а 5–7 — вот такую территорию нужно прорабатывать детально.

Поле, которое отдали под застройку микрорайоном Тверицы

— По поводу высотности. Сделать комфортным жилой квартал с застройкой 17-этажными высотками невозможно по определению. Комфорт — это когда из окна своей квартиры вы видите лицо своего ребёнка, гуляющего во дворе. Как говорят нам специалисты, такими могут быть жилые дома в 9 этажей. Всё, что выше, это уже некомфортно и деструктивно. Это не жильё, а существование. А тем более, если речь идёт о соседстве с индивидуальными жилыми домами. Город должен развиваться террасно-ступенчато. Сколько бы вы ни поселили тысяч человек в новом микрорайоне, интересы даже одного, двух, трёх человек, живущих по соседству, нужно уважать.

— Мы обратили внимание, как постепенно обрастает высокими домами Пятёрка. Выжигают старенькие двухэтажные дома в Брагино, за Волгой. Очевидно, что на их месте захотят тоже построить высотки. Не потеряют ли районы города от этого свой уникальный антураж, став безликими спальными районами многоэтажек?

— Город в любом случае должен развиваться. Должны появляться новые дома, современные здания и кварталы. Вопрос, как мы к этому подходим. Сколько бы ни декларировался администрациями отказ от точечной застройки, она всё равно происходит. Можно называть её уплотнительной. Да, город должен быть плотным, у нас должны жить примерно 15 тысяч человек на один квадратный километр в современном городе. Но при этом 40% территории и даже площади зданий должны быть отданы под общественные функции.

Пятёрка уже не та

— Мы продолжаем и утрируем создание спальных районов, вы совершенно правы. Простая замена пятиэтажки на двадцатиэтажку делает район «ещё более спальным». Просто появляется больше жилья и ничего другого. Ни дворов, ни площадок, ни парков — мы строим только жильё. И ни к чему хорошему такой подход не приведёт. Есть такое правило — разрабатывать проект планировки территории, даже когда вы ставите один дом в квартале. А это значит, что в целом должна быть пересмотрена застройка всего квартала, а не только нарисован один новый дом на свободном месте. То есть застройщик должен подумать, если я строю здесь дом, может, сразу подумать, как реновировать соседнюю застройку хрущёвок. И может, тогда не девятиэтажку по соседству ставить? А ограничиться ростом в два-три этажа? Абсолютно безграмотный с точки зрения градостроительного развития подход просто втыкать новый зуб — зелёный, золотой или розовый. Если мы говорим о проекте планировки, то это должен быть самодостаточный проект градостроительной единицы, минимум квартала.