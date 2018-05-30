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Сотрудница почты в Ярославле воровала посылки со смартфонами
30 мая 2018 09:34
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Полиция Кировского района Ярославля возбудила уголовное дело на сотрудницу почты.
В полицию поступило несколько заявлений о пропажах почтовых посылок. Служба безопасности почты провела внутреннее расследование и передала материалы проверки полицейским. Оказалось, что посылки забирала себе 38-летняя работница сортировочного центра. Из-за неё до ярославцев не дошли пять посылок с сотовыми телефонами, заказанными в интернете.
— Похищенные телефоны женщина продавала, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.
Зимой в суд был вынужден обратиться ярославский блогер. Заказанный им в интернете смартфон пропал на почте.
Фото: Александра Савельева
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