Сотрудница почты в Ярославле воровала посылки со смартфонами

Люди не дождались посылок и пошли в полицию

Полиция Кировского района Ярославля возбудила уголовное дело на сотрудницу почты.

В полицию поступило несколько заявлений о пропажах почтовых посылок. Служба безопасности почты провела внутреннее расследование и передала материалы проверки полицейским. Оказалось, что посылки забирала себе 38-летняя работница сортировочного центра. Из-за неё до ярославцев не дошли пять посылок с сотовыми телефонами, заказанными в интернете.

— Похищенные телефоны женщина продавала, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.

Зимой в суд был вынужден обратиться ярославский блогер. Заказанный им в интернете смартфон пропал на почте.