Ярославец спас от гибели маму-утку и десять утят: видео

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Целый выводок утят и маму-утку спас от верной гибели ярославец Николай Муратов.
— Они забрели в гаражный кооператив «Дружба», называемый в простонародье Яма, где забились в тупик недалеко от нашего гаража, — рассказал в группе «Подслушано в Ярославле» мужчина. — Там им грозила верная гибель, так как там полчища бездомных кошек. Пришлось отловить — и в пруд.
Первой в пруд в парке Нефтяников Николай выпустил утку. Та деловито отплыла на несколько метров. А потом из коробки в воду посыпались утята — штук десять. Они сразу сбились в маленькую стаю, мама, крякая, тут же помчалась к своим деткам. И все вместе они уже уплыли совершенно спокойно.
Смотрите трогательное видео:
Фото: Николай Муратов/Vk.com
Видео: Николай Муратов
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