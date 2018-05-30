В Ярославской области выбрали лучшую воспитательницу. В каком садике она работает

Анна смогла стать лучшей из лучших

В Ярославле подвели итоги регионального этапа конкурса «Воспитатель года России». Победила учитель-логопед Анна Епанечникова.

В финал вышли 15 педагогов со всей области.

Участники должны были показать свой педагогический опыт, владение практиками, методиками и технологиями в работе с детьми и их родителями. Одним из заданий стало участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».

— На ток-шоу мы говорили обо всех плюсах и минусах раннего обучения, о возможности обучения через игру, о формировании будущего исследователя из маленького ребенка, — рассказала Анна Епанечникова. — Мне кажется, это было самым сложным заданием — надо было сразу, без подготовки отвечать на вопросы. К конкурсу я готовилась очень долго, упорно. Конечно, хотелось победить, но все участники были такие хорошие, грамотные, поэтому до конца не была уверена, что стану первой. Я благодарна моим коллегам, которые верили в меня и очень мне помогали, и моей семье за поддержку.

Анна работает в детском саду № 18 «Сказка» в Угличском районе.

Второе место заняла воспитатель тутаевского детского сада №14 «Сказка» Елена Куликова, третье — воспитатель детского сада «Светлячок» из Переславля-Залесского Олеся Комарова.