|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославской области выбрали лучшую воспитательницу. В каком садике она работает
30 мая 2018 06:37
2 049 0
В Ярославле подвели итоги регионального этапа конкурса «Воспитатель года России». Победила учитель-логопед Анна Епанечникова.
В финал вышли 15 педагогов со всей области.
Участники должны были показать свой педагогический опыт, владение практиками, методиками и технологиями в работе с детьми и их родителями. Одним из заданий стало участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».
— На ток-шоу мы говорили обо всех плюсах и минусах раннего обучения, о возможности обучения через игру, о формировании будущего исследователя из маленького ребенка, — рассказала Анна Епанечникова. — Мне кажется, это было самым сложным заданием — надо было сразу, без подготовки отвечать на вопросы. К конкурсу я готовилась очень долго, упорно. Конечно, хотелось победить, но все участники были такие хорошие, грамотные, поэтому до конца не была уверена, что стану первой. Я благодарна моим коллегам, которые верили в меня и очень мне помогали, и моей семье за поддержку.
Анна работает в детском саду № 18 «Сказка» в Угличском районе.
Второе место заняла воспитатель тутаевского детского сада №14 «Сказка» Елена Куликова, третье — воспитатель детского сада «Светлячок» из Переславля-Залесского Олеся Комарова.
Фото: yarregion.ru
|
Новое на сайте
Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
как может нравиться эта... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров