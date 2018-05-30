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В Ярославле машина сбила собаку породы хаски: ищут хозяев

29 мая 2018 22:03
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собака, Ярославль, хаски

В Ярославле в Дзержинском районе на дороге сбили собаку. Всё произошло неподалёку от улицы Бабича.

— Сбили насмерть маленькую хаски в розовом ошейнике со стразами, — написали в группе «Подслушано в Ярославле» «ВКонтакте». — Напротив дома Бабича, 26. Может, кто-то ищет.

В комментариях под постом разгорелись споры. Кто-то жалеет погибшего пса, кто-то ругает хозяев, отпустивших собаку гулять без поводка. Третьи же винят водителя, не сумевшего вовремя затормозить.

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Ольга Прохорова
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Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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