|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Мэру Ярославля привезли нового заместителя: что о нём известно
29 мая 2018 21:08
3 539 0
Мэр города Владимир Слепцов утвердил кандидатуру своего нового заместителя. Заниматься вопросами взаимодействия с органами власти и информационной политикой теперь будет Алексей Аксютенко. Эта должность ранее никем не занималась.
Алексей Аксютенко окончил в 2001 году Красноярскую медицинскую академию по специальности «лечебное дело». В 2007 окончил Новосибирский государственный медицинский университет по специальности экономист-менеджер. В 2010 получил диплом о дополнительном образовании по программе «Мастер делового администрирования» в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени академика Решетнева. В 2016 проходил обучение в Ярославском филиале академии Пастухова по программе «Управление закупочной деятельностью». С 1999 по 2018 год работал в Красноярской городской администрации — здесь дослужился до заместителя главного архитектора города — начальника отдела выдачи разрешений, контроля и муниципального заказа.
— На новой должности Алексей Аксютенко будет курировать вопросы информационной политики города, координировать деятельность департамента территориальной безопасности, а также территориальных администраций, регулировать вопросы гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять взаимодействие мэрии города с правоохранительными органами на областном и федеральном уровнях. В его ведении будет находиться работа единой диспетчерской службы. Кроме того, в его работу входит взаимодействие со структурными подразделениями правительства Ярославской области, Ярославской областной думы и муниципалитета Ярославля, — рассказали в мэрии.
На своей страничке в фейсбуке Алексей Аксютенко уже выложил фото кабинета и виды Ярославля.
Вероятно, с таким послужным списком новый зам продержится дольше предыдущего, покинувшего город со скандалом.
Фото: Алексей Аксютенко/Facebook.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
как может нравиться эта... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров