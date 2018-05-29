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Мэру Ярославля привезли нового заместителя: что о нём известно

29 мая 2018 21:08
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Ярославль, Слепцов

Мэр города Владимир Слепцов утвердил кандидатуру своего нового заместителя. Заниматься вопросами взаимодействия с органами власти и информационной политикой теперь будет Алексей Аксютенко. Эта должность ранее никем не занималась.

Алексей Аксютенко окончил в 2001 году Красноярскую медицинскую академию по специальности «лечебное дело». В 2007 окончил Новосибирский государственный медицинский университет по специальности экономист-менеджер. В 2010 получил диплом о дополнительном образовании по программе «Мастер делового администрирования» в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени академика Решетнева. В 2016 проходил обучение в Ярославском филиале академии Пастухова по программе «Управление закупочной деятельностью». С 1999 по 2018 год работал в Красноярской городской администрации — здесь дослужился до заместителя главного архитектора города — начальника отдела выдачи разрешений, контроля и муниципального заказа.

 — На новой должности Алексей Аксютенко будет курировать вопросы информационной политики города, координировать деятельность департамента территориальной безопасности, а также территориальных администраций, регулировать вопросы гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять взаимодействие мэрии города с правоохранительными органами на областном и федеральном уровнях. В его ведении будет находиться работа единой диспетчерской службы. Кроме того, в его работу входит взаимодействие со структурными подразделениями правительства Ярославской области, Ярославской областной думы и муниципалитета Ярославля, — рассказали в мэрии.

На своей страничке в фейсбуке Алексей Аксютенко уже выложил фото кабинета и виды Ярославля.

Вероятно, с таким послужным списком новый зам продержится дольше предыдущего, покинувшего город со скандалом.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Алексей Аксютенко/Facebook.com
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