В Ярославле начали ремонтировать улицу Чехова: когда закончат

На улице вовсю работают люди и техника

В Ярославле отремонтируют больше двух с половиной километров улицы Чехова. Уже сейчас на этой дороге работает техника.

— Работы по укладке выравнивающего слоя асфальта мы планируем производить захватками по 300—350 метров, чтобы не оставлять открытые отфрезерованные участки, — рассказал гендиректор «Ярдормоста» Ярослав Овчаров. — Верхний слой будем накатывать по 700—800 метров. Также выполним ремонт тротуаров, замену бортового камня и нанесем дорожную разметку.

Закончить ремонт хотят в августе.

Перед тем как класть асфальт, проверяют инженерные сети, чтобы потом не портить покрытие.