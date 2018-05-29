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В Ярославле начали ремонтировать улицу Чехова: когда закончат
29 мая 2018 20:23
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В Ярославле отремонтируют больше двух с половиной километров улицы Чехова. Уже сейчас на этой дороге работает техника.
— Работы по укладке выравнивающего слоя асфальта мы планируем производить захватками по 300—350 метров, чтобы не оставлять открытые отфрезерованные участки, — рассказал гендиректор «Ярдормоста» Ярослав Овчаров. — Верхний слой будем накатывать по 700—800 метров. Также выполним ремонт тротуаров, замену бортового камня и нанесем дорожную разметку.
Закончить ремонт хотят в августе.
Перед тем как класть асфальт, проверяют инженерные сети, чтобы потом не портить покрытие.
По проекту «Безопасные и качественные дороги» в области в этом году отремонтируют 30 объектов Ярославской агломерации — в Ярославле, Ярославском и Тутаевском районах. Ремонт обойдётся 1,46 миллиарда рублей.
Фото: правительство Ярославской области
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