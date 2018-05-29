В Ярославле появились «аулы»: как с ними намерены бороться чиновники мэрии

Новых остановок ярославцы ждали очень долго, и вот они появились

В Ярославле на козырьках новых остановочных комплексов поставили буквы «А». Люди тут же начали прикалываться — это означает «астановка». Шутка родилась из-за того, что такие обозначения появились и там, где автобусы вовсе не останавливаются. Например, на трамвайных остановках.

— А у нашего дома появился целый аул, — шутят жители «Пятёрки». — Буква «А» столит очень близко к названию остановки, поэтому надпись читается как «Аул. Жукова».

В мэрии говорят, что объём работ по обновлению остановочных комплексов был проделан очень большой, поэтому в некоторых местах и получились такие забавные вещи.

— Предпринимателям было рекомендовано самим обращаться в фирмы для изготовления этих букв «А», — уточнила начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Наталья Скорюкова. — Но у нас создана специальная комиссия, которая проверяет где, что и как поставили. Везде, где мы найдём нарушения, будут выписаны предписания на их устранение.

Кстати, в мэрии сказали, что готовы реагировать на жалобы горожан по поводу внешнего вида остановок. Свои претензии можно изложить по телефону: (4852) 40-49-37.

Новых остановок ярославцы ждали очень долго. Обновить их мэр обещал ещё до первых осенних дождей в прошлом году. И лишь сейчас их доделывают.

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