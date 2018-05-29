Эмира Кустурицу увидели в Угличе в компании трёх девушек

Эмир Кустурица сегодня в Угличе

Сегодня жители Углича протирали глаза и удивлялись — в центре города заметили мужчину, похожего на известного в мире режиссёра Эмира Кустурицу. И они не ошиблись — 63-летний сербский сценарист действительно заехал сегодня в город в компании трёх дам — экскурсовода и двух спутниц.

— Оказывается, приехал с сопровождающими дамами из Дубны на катере. В Угличе первый раз, но, как добавил, не последний. Я ему сообщил, что Балабанов здесь, в Кремле, снимал «Морфий». Он заинтересовался, а потом добавил, что и сам в России собирается снять фильм, — рассказал главный редактор журнала «Углече поле». — Общался совсем без пафоса, спокойно и любезно.

Оставив автограф, режиссёр отправился гулять по Угличу, где сегодня празднуют День святого благоверного царевича Димитрия.

Напомним, в последний раз в Ярославль Кустурица приезжал в 2014 году с концертом группы The No Smoking Orchestra, в которой он поёт сам. Ещё один концерт планировался в 2015 году, но его пришлось перенести на неопределённый срок.