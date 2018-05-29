Депутаты и общественники проверили мост через Которосль: какие сделали выводы

Проверяющие осмотрели опоры моста

Сегодня на строящемся мосту через Которосль в районе Перекопа побывали депутаты, общественники, представители департамента дорожного хозяйства и технадзора.

Делегация осмотрела опоры моста. Подрядчик рассказал проверяющим о технологиях строительства, например, что укладка бетонной смеси производится в два этапа, ко второму не приступают, пока на первый не выдаст заключение независимая лаборатория. Испытывают бетон 7 и 28 суток. Все сварочные швы также контролируются.

— Подрядчик относится к работам серьезно, — отметил член общественного совета при департаменте транспорта Ярославской области Виктор Воробьев. — Мы оценили весь процесс, существенных замечаний у нас нет. В частности, я обратил внимание, что арматура чистится, ни о каком ржавом металле здесь не может идти и речи.

Напомним, что строительство моста пришлось на время остановить из-за паводков. Теперь движение по мосту планируют открыть в конце июня.