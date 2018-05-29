Район высоток в Тверицах утвердили: когда начнут строить

В мэрии Ярославля рассказали, как будет дальше развиваться судьба Твериц, где утвердили проект строительства гигантского микрорайона с 17-этажными домами. А также объяснили, почему именно в Тверицах одобрили такой проект.

— Земля, о которой мы говорим, находится в зоне Ж1 — высотной застройки, и Ж2 — средней застройки уже более десяти лет. Всё это время территория пустует, не привлекает внимания инвесторов из-за отсутствия сетей, там нет даже ливневой канализации, — рассказала Марина Очагова, заместитель директора — начальник управления градостроительства департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля. — У мэрии есть обязательства — размежевать и отдать земельные участки организациям, которые взялись достроить дома обманутых дольщиков. А местным жителям это не подходит, люди хотят соловьиные рощи у дома.

Также в градостроительном департаменте объяснили, что с этой стройкой выполняют социальную задачу — благодаря утвержденному проекту Ярославль сможет участвовать в федеральной программе по софинансированию строительства школы и двух детских садов.

— Вполне возможно, что будущий застройщик не захочет строить 17-этажные дома, а решит поставить пятиэтажки. Сейчас трудно говорить о перспективе развития этого микрорайона, — говорит Марина Очагова. — До конца года мы должны завершить процесс передачи участков компаниям-застройщикам, а дальше они ими распорядятся по своему усмотрению.

Сами дольщики, которым мэрия должна возместить затраты этой самой землёй, пока о начале строительства даже не думают.

Участок земли под строительство, о котором идёт речь

— У нас ещё много работы. Нужно размежевать земли и поставить на кадастровый учёт, чтобы потом получить от мэрии участки, пропорциональные по цене нашим затратам, — объясняет председатель ЖСК «12 квартал» Елена Колёскина. — Мы даже не знаем, какие именно участки от этого поля нам достанутся. В этой истории могу сказать одно: мы сами для себя стали застройщиком и теперь по закону обязаны получить компенсацию. Наша цель — в дальнейшем реализовать эти участки, строить мы не планируем.

Всего в проекте заинтересованы три компании вместе с этим ЖСК, а это около 700 семей.

А это значит, что в будущем ещё только предстоит найти желающих заниматься строительством микрорайона в Тверицах.

Каким по проекту могут построить микрорайон, мы уже писали ранее: девятиэтажные дома в нём расположатся в 30 метрах от существующих частных домов. А 17-этажные здания построят вдоль улицы Университетской.