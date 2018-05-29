Тройное ДТП на лакокраске: «Логан» впечатался в фуру

Машины серьёзно пострадали

Несколько минут назад у лакокраски в районе заправки произошло серьёзное ДТП: столкнулись легковушка, фура и троллейбус. Автомобиль «Рено» раскурочило от удара. Серьёзно пострадал и грузовик.

— У лакокраски уже собирается пробка, — передают с места очевидцы.

Мы уточняем у сотрудников ГИБДД информацию о пострадавших, а также подробности ДТП.