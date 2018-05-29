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Тройное ДТП на лакокраске: «Логан» впечатался в фуру
29 мая 2018 17:00
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Несколько минут назад у лакокраски в районе заправки произошло серьёзное ДТП: столкнулись легковушка, фура и троллейбус. Автомобиль «Рено» раскурочило от удара. Серьёзно пострадал и грузовик.
— У лакокраски уже собирается пробка, — передают с места очевидцы.
Мы уточняем у сотрудников ГИБДД информацию о пострадавших, а также подробности ДТП.
Фото: Андрей Вирачев/Vk.com
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