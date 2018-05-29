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Ярославна задала вопрос Владимиру Путину
29 мая 2018 16:20
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Ярославна задала свой вопрос для прямой линии с Владимиром Путиным. Татьяна Вегера спросила, когда проведут комплексное обследование всех торговых центров.
Женщина не просто так позвонила на официальную линию, где можно оставить вопрос. В октябре 2016 года в «Ауре» произошло ЧП: ногу шестилетней внучки Татьяны зажевало эскалатором.
— Уголовное дело до сих пор не закрыто. Более того, до сих пор не провели ни медицинскую экспертизу, ни экспертизу самого эскалатора. Сейчас внучка прошла всё лечение. Но шрамы остались серьёзные. Пластику можно будет делать не раньше чем в 15 лет, — рассказала Татьяна.
Задать такой вопрос Татьяну подтолкнуло и ЧП в Кемерове. Напомним, там во время пожара в торговом центре погибли больше 50 человек. Половина из них — дети.
Озвучат ли президенту вопрос Татьяны, можно будет узнать 7 июня во время прямой линии.
Напомним, сразу после трагедии все торговые центры в России проверили на пожарную безопасность. Результаты держат в тайне до сих пор. Но по нескольким торговым центрам нам удалось получить эксклюзивную информацию. В них нашли жуткие нарушения правил безопасности.
Фото: Александра Савельева
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