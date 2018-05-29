Добромир и Хабиба: список странных имен, которыми называют детей ярославцы

Редкими именами для детей в этом году стали устаревшие и национальные имена

Часто родители хотят, чтобы их ребёнок с самого детства чувствовал себя особенным. Самый простой для этого способ — назвать дитё необычным именем. Ещё недавно дать имя ребёнку можно было какое душе угодно, но принятый в апреле прошлого года государственной думой закон ограничил полёт фантазии родителей. Нельзя стало, чтобы в имени ребёнка были цифры, символы, ранги, должности, титулы, ненормативная лексика и бранные слова. Так что, Принцев и Принцесс в этом году уже не будет.

— Были у нас и Принцы, и Бароны, но теперь мы не имеем права регистрировать такие имена, — рассказали в отделе ЗАГС Ярославля.

Самыми популярными именами с начала года в Кировском отделе ЗАГС стали Артём, Иван, Даниил и Дмитрий, а женскими — София, Мария, Виктория и Алиса. А самыми редкими — Яков, Юсуф, Тихон, Яна, Лив, Хабиба и Тея.

В Заволжском районе двух мальчиков, родившихся в этом году, назвали совсем не современными именами.

— Самими редкими именами для мальчиков стали Добромир и Северьян, для девочек — Юна, Леонелла и Мелания, — рассказали в Заволжском отделе ЗАГС.

В Дзержинском районе редкими стали имена Юрий, Хусейн, Хали, Ярослава, Яна и Юлиана.