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Обзор
Добромир и Хабиба: список странных имен, которыми называют детей ярославцы
29 мая 2018 14:39
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Часто родители хотят, чтобы их ребёнок с самого детства чувствовал себя особенным. Самый простой для этого способ — назвать дитё необычным именем. Ещё недавно дать имя ребёнку можно было какое душе угодно, но принятый в апреле прошлого года государственной думой закон ограничил полёт фантазии родителей. Нельзя стало, чтобы в имени ребёнка были цифры, символы, ранги, должности, титулы, ненормативная лексика и бранные слова. Так что, Принцев и Принцесс в этом году уже не будет.
— Были у нас и Принцы, и Бароны, но теперь мы не имеем права регистрировать такие имена, — рассказали в отделе ЗАГС Ярославля.
Самыми популярными именами с начала года в Кировском отделе ЗАГС стали Артём, Иван, Даниил и Дмитрий, а женскими — София, Мария, Виктория и Алиса. А самыми редкими — Яков, Юсуф, Тихон, Яна, Лив, Хабиба и Тея.
В Заволжском районе двух мальчиков, родившихся в этом году, назвали совсем не современными именами.
— Самими редкими именами для мальчиков стали Добромир и Северьян, для девочек — Юна, Леонелла и Мелания, — рассказали в Заволжском отделе ЗАГС.
В Дзержинском районе редкими стали имена Юрий, Хусейн, Хали, Ярослава, Яна и Юлиана.
Фото: Александра Савельева
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