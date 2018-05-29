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Губернатора позвали на антимусорный митинг: придёт ли
29 мая 2018 14:09
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Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев позвал губернатора на митинг против мусора. Цель обозначил — чтобу глава региона озвучил свою позицию по сложной теме, которая уже столько времени сотрясает Ярославль.
Воробьев даже опубликовал в Фейсбуке официальное прглашение (на этот раз на согласованный митинг), направленное Дмитрию Миронову.
Но рассчитывать на разговор на площади оппозиции, видимо, не стоит.
- Эту встречу на митинге губернатор изначально не подтверждал, — рассказали в пресс-службе главы региона.
Недавно губернатор подписал с конторой Игоря Чайки договор об инвестировании пяти миллиардов рублей на строительство в Ярославской области мусороперерабатывающего завода, мусоросортировочных станций и другое развитие региональной системы обращения с отходами. Также обсудили и новую экологическую политику Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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