Губернатора позвали на антимусорный митинг: придёт ли

Дмитрий Миронов услышал призыв коммунистов

Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев позвал губернатора на митинг против мусора. Цель обозначил — чтобу глава региона озвучил свою позицию по сложной теме, которая уже столько времени сотрясает Ярославль.

Воробьев даже опубликовал в Фейсбуке официальное прглашение (на этот раз на согласованный митинг), направленное Дмитрию Миронову.

Но рассчитывать на разговор на площади оппозиции, видимо, не стоит.

- Эту встречу на митинге губернатор изначально не подтверждал, — рассказали в пресс-службе главы региона.

Недавно губернатор подписал с конторой Игоря Чайки договор об инвестировании пяти миллиардов рублей на строительство в Ярославской области мусороперерабатывающего завода, мусоросортировочных станций и другое развитие региональной системы обращения с отходами. Также обсудили и новую экологическую политику Ярославской области.