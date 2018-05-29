Ярославская актриса стала ведущей шоу «Орёл и решка»

Сейчас Маша на Алтае

Обворожительная актриса из Ярославля Мария Горбань стала ведущей программы «Орёл и решка». Мария вместе с певицей Клавой Кокой прилетели на Алтай, чтобы снимать новый выпуск передачи.

Актриса выложила в Instagram фотографию на Алтае с огромным рюкзаком и подписью: «Приключения начинаются». Подписчики Маши с восторгом отреагировали на эту фотографию. Они узнали рюкзак. С ним постоянно путешествуют ведущие популярной передачи.

— Классно, теперь вы в «Орёл и решка», — пишут поклонники Маши.