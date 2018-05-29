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Ярославская актриса стала ведущей шоу «Орёл и решка»
29 мая 2018 13:51
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Обворожительная актриса из Ярославля Мария Горбань стала ведущей программы «Орёл и решка». Мария вместе с певицей Клавой Кокой прилетели на Алтай, чтобы снимать новый выпуск передачи.
Актриса выложила в Instagram фотографию на Алтае с огромным рюкзаком и подписью: «Приключения начинаются». Подписчики Маши с восторгом отреагировали на эту фотографию. Они узнали рюкзак. С ним постоянно путешествуют ведущие популярной передачи.
— Классно, теперь вы в «Орёл и решка», — пишут поклонники Маши.
Маша уже успела побывать в заснеженных горах и прокатиться верхом на лошади по алтайским просторам.
Напомним, Мария Горбань родилась в Ярославле в семье актёров. Маша пошла по стопам родителей: она стала одной из самых востребованных актрис театра.
Фото: masha_gorban, masha_gorban/Instagram
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