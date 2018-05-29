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Город

Павел Дыбин заговорил: что сказал обвинённый в подкупе депутат

29 мая 2018 13:01
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криминал, коррупция, Ярославль, Павел Дыбин

Арестованный по подозрению в коммерческом подкупе депутат Ярославской областной думы Павел Дыбин, который сейчас содержится в изоляторе временного содержания, обратился к ярославцам.

— Знаю, что многие выступили со словами поддержки в мой адрес, — сказал Павел Дыбин. — Я ручаюсь в своей порядочности. У меня есть уверенность, что следствие и суд разберутся в этом деле и вынесут реабилитирующее решение.

О невиновности Павла Дыбина говорит и его адвокат Артём Иванчин. Он уверяет, что тот фактически не мог совершить того, в чём его обвиняют. Знакомые и коллеги арестованного депутата высказывают слова поддержки.

— Мы вместе с ним участвовали на выборах в муниципалитет 2012 года, с этого момента мы совместно участвовали в общественно-политической жизни, — рассказал председатель муниципалитета города Ярославля Артур Ефремов. — За эти шесть лет Павел показал себя как человек, который всегда поможет и поддержит, принципиальный политик, гражданин, ответственный и всегда держащий свое слово. Сегодняшние события — это испытания для всех, кто его окружает, прежде всего для семьи и близких. В тяжелый момент важно знать, что ты не один. Татьяна, Алёна, Елизавета, Анатолий, мама, брат Александр, Анатолий Павлович — мы верим, что Павел должен быть на свободе, рядом со своей семьей.

Даже депутат муниципалитета Юлия Миронова, которая познакомилась с Павлом Дыбиным совсем недавно, когда они вместе участвовали в праймериз перед выборами, не осталась в стороне.

— Мы усилили друг друга на выборах в 17-м году, — вспоминает она. — Думаю, суд разберётся, верю в справедливость. Вся эта ситуация показывает только одно для него: кто друг, а кто нет. Я знаю, что вокруг него всегда было очень много людей, друзей. И я вижу, как многие его поддерживают и сейчас. Но, к сожалению, таких людей намного меньше, чем было тогда, когда Паша был на коне. Семье сил, терпения и веры в справедливость, а Пашке — мужественности и добра.

Говорят о порядочности арестованного депутата и коллеги из Ярославской областной думы.

— У меня очень хорошие отношения с Павлом Дыбиным, — сказал Сергей Шмелёв. — Я очень сожалею, что такое произошло.

Кировский районный суд избрал в отношении Павла Дыбина меру пресечения, который был накануне задержан сотрудниками Следственного комитета, в виде заключения под стражу.

— Арест до 22 июля, — сообщили в суде. — Ближайшие два месяца он должен провести под стражей.

По версии следствия, Павел Дыбин заявлялся на участие в аукционах Агентства по муниципальному заказу ЖКХ мэрии Ярославля, а потом подконтрольные ему организации свои заявки отзывали. Но не просто так — по данным следствия, он за это брал деньги от представителя фирмы, которая в итоге побеждала. У тех был интерес, чтобы контора Дыбина ушла с торгов и не занизила стоимость этих контрактов. Следователи говорят, что за свои «услуги» Павел Дыбин получил 1,4 миллиона рублей.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: муниципалитет Ярославля, Артур Ефремов/Facebook.com
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