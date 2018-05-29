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В Ярославле начали исследовать, сколько под городом захоронено опасных отходов
29 мая 2018 11:49
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В Ярославле возле Юбилейного моста начали оценивать количество и глубину залегания «зелёных масел». Для этого планируется пробурить шесть скважин глубиной по 50 метров. Три из них уже сделаны. Землю из скважин, пропитанную нефтепродуктами, отправят на исследование в лабораторию, где специалисты оценят степень проникновения «зеленых масел» в грунт и грунтовые воды.
— Объем работ по утилизации «зелёных масел» и их стоимость на данный момент неизвестны, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Расчет будет сделан по итогам проведенного анализа.
В 1933 году с учетом технологий тех лет продукт переработки «зеленые масла» складировался на территории старого сажевого завода в котлованы, загрунтованные глиной. После закрытия предприятия и переезда на новую площадку в районе Нефтестроя котлованы были засыпаны, а опасное содержимое осталось в максимальной близости к реке Волге.
Областное правительство хочет включить проект по очистке Ярославля от «зелёного масла» в федеральную программу «Чистая страна», направленную на снижение негативного воздействия на окружающую среду, ликвидации объектов накопленного вреда и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов.
О проблеме «зелёного масла» всерьёз задумались после пожара в шахтах. Токсичный канцероген загорелся в районе Юбилейного моста прошлым летом.
Фото: Правительство Ярославской области
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