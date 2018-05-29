В Ярославле начали исследовать, сколько под городом захоронено опасных отходов

Землю из скважин отправят на анализ

В Ярославле возле Юбилейного моста начали оценивать количество и глубину залегания «зелёных масел». Для этого планируется пробурить шесть скважин глубиной по 50 метров. Три из них уже сделаны. Землю из скважин, пропитанную нефтепродуктами, отправят на исследование в лабораторию, где специалисты оценят степень проникновения «зеленых масел» в грунт и грунтовые воды.

— Объем работ по утилизации «зелёных масел» и их стоимость на данный момент неизвестны, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Расчет будет сделан по итогам проведенного анализа.

Областное правительство хочет включить проект по очистке Ярославля от «зелёного масла» в федеральную программу «Чистая страна», направленную на снижение негативного воздействия на окружающую среду, ликвидации объектов накопленного вреда и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов.

О проблеме «зелёного масла» всерьёз задумались после пожара в шахтах. Токсичный канцероген загорелся в районе Юбилейного моста прошлым летом.