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«Озвучьте свою позицию»: борцы с ввозом московского мусора пригласили на митинг губернатора
29 мая 2018 11:13
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Депутат Ярославской областной думы и борец с ввозом московского мусора Александр Воробьёв написал официальное письмо губернатору Дмитрию Миронову с приглашением на митинг. Он уточнил, что сделал это по поручению участников будущей акции протеста.
— Вы заявили, что готовы обсуждать с ярославцами проблему завоза на территорию нашей области московского мусора, в том числе на митинге, — отметил депутат в своём письме. — Приглашаем вас на данный митинг для доведения для жителей города вашей позиции по этому вопросу. Полагаем, что для вас будет важным услышать мнение горожан.
Согласованный митинг состоится 6 июня в 18:30 в парке Мира. Организаторы изначально хотели его провести на площади Труда или Советской площади, но получили отказ от местной администрации. Чиновники сослались на то, что в это время здесь будут проходить другие мероприятия. Правда, не уточнили, какие именно.
Это будет уже четвёртый массовый протест против ввоза московского мусора на ярославский полигон «Скоково». Время идёт, но возмущение у жителей Ярославля из-за ежедневного сваливания отходов из столицы не утихает. На прошлом митинге люди поставили губернатору ультиматум.
Власти всячески пытаются успокоить людей и обещают, что всё это скажется на экологии только по-хорошему. А недавно губернатор подписал с конторой Игоря Чайки договор об инвестировании пяти миллиардов рублей на строительство в Ярославской области мусороперерабатывающего завода, мусоросортировочных станций и другое развитие региональной системы обращения с отходами.
Фото: Михаил Контуев, Александр Воробьёв
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