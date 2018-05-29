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В аварии на проспекте Ленина иномарку вынесло на тротуар: пострадал ребёнок
29 мая 2018 11:00
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В Ярославле в аварии с двумя иномарками пострадала 10-летняя школьница. Девочка шла по тротуару на проспекте Ленина в тот момент, когда на неё полетела иномарка.
ДТП случилось накануне, около 14 часов, у входа в детский парк на проспекте Ленина. Женщина за рулём «Шевроле-Круз» выезжала с улицы Воинова не пропустила «Мицубиси-L200».
— После столкновения «Мицубиси» выехала на тротуар, где автомобиль наехал на пешехода, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области. — К счастью, у ребёнка травмы некритичные.
Днём ранее на улице Корабельной пешеход шагнул под колёса «Газели».
Фото: УГИБДД по Ярославской области, УГИББД по Ярославской области
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