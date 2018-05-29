В аварии на проспекте Ленина иномарку вынесло на тротуар: пострадал ребёнок

Иномарку вынесло на тротуар с пешеходами после столкновения

В Ярославле в аварии с двумя иномарками пострадала 10-летняя школьница. Девочка шла по тротуару на проспекте Ленина в тот момент, когда на неё полетела иномарка.

ДТП случилось накануне, около 14 часов, у входа в детский парк на проспекте Ленина. Женщина за рулём «Шевроле-Круз» выезжала с улицы Воинова не пропустила «Мицубиси-L200».

— После столкновения «Мицубиси» выехала на тротуар, где автомобиль наехал на пешехода, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области. — К счастью, у ребёнка травмы некритичные.

На перекрёстке проспекта Ленина и улицы Воинова случилось ДТП

Днём ранее на улице Корабельной пешеход шагнул под колёса «Газели».