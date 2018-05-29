Без денег и документов: из дома престарелых пропал пенсионер

Мужчина пропал неделю назад

В Ярославской области ищут пенсионера, который ушёл из дома престарелых в Туношне. 68-летний Юрий Ефретов пропал 22 мая около 17:15.

— Мы не знаем, по какой причине он покинул дом престарелых. Пока мы можем только предполагать, что мужчина дезориентирован, поскольку он ушёл без денег и без документов, — рассказали волонтёры «Ярспаса».

Как нам стало известно, родственники у Юрия есть, но они живут в Санкт-Петербурге.

Приметы: на вид 70 лет, рост до 175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы седые, правый глаз плохо видит, на лице щетина, без бороды и усов. Был одет в черную куртку, штаны спортивные темные с тремя белыми лампасами, резиновые сапоги и черную вязаную шапку с красными полосками.

Мужчина передвигается при помощи трости.

Если вам что-то известно о местонахождении Юрия Ефретова или вы видели его после 22 мая 2018 года, позвоните в полицию по телефонам 21-54-02 или 02, с сотового 102.