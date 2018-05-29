|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Заволжском районе водитель отпинал мужчину, пытавшегося остановить авто
29 мая 2018 09:52
116 0
В соцсетях ярославцы обсуждают видео, на котором водитель пинает перебравшего мужчину.
27 мая после 22 часов возле остановки «Яковлевская» пьяный мужчина пытался остановить машину, одному водителю это явно не понравилось.
— Пьяный мужчина пытался остановить автомобиль, — написала Ксения Казакова в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте» и выложила видео. — Одному из водителей это не понравилось. Он остановился и побежал за мужчиной с перцовым баллончиком. Когда мужчина упал — водитель его ещё и пнул.
На кадрах видно, как водитель выходит из машины и уходит в темноту, слышно, как кто-то падает на траву, два глухих пинка, заканчивается короткий ролик кадром лежащего на земле мужчины.
— Не так все было, я видал, — прокомментировал Михаил Косарев. — Пьяный мужчина ударил по машине. На месте водителя любой бы так поступил, чего он должен был смотреть, как его машину пинают.
Участники группы разделились на два лагеря: одни обвиняют водителя в излишней жестокости, по мнению других подвыпивший мужчина ещё легко отделался.
— По-человечески, это насилие над больным человеком, своя телега дороже человеческой жизни, — написала Наталья Будлевская. — В любом случае, это причинение водителем вреда здоровья пешеходу, и не важно, пьяный он был или нет.
— Правильно сделал, — поддержала водителя Ольга Тарасова. — Пусть радуется, что мало получил. Не умеешь пить — не пей.
В полиции рассказали, что по поводу этого инцидента заявлений не было.
Накануне днём в Заволжском районе разборки на дороге устроили два водителя.
Фото: Ксения Казакова Жесть Ярославль/VK.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
как может нравиться эта... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров