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В Заволжском районе водитель отпинал мужчину, пытавшегося остановить авто

29 мая 2018 09:52
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авто, драка, Ярославль, избил

В соцсетях ярославцы обсуждают видео, на котором водитель пинает перебравшего мужчину.

27 мая после 22 часов возле остановки «Яковлевская» пьяный мужчина пытался остановить машину, одному водителю это явно не понравилось.

— Пьяный мужчина пытался остановить автомобиль, — написала Ксения Казакова в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте» и выложила видео. — Одному из водителей это не понравилось. Он остановился и побежал за мужчиной с перцовым баллончиком. Когда мужчина упал — водитель его ещё и пнул.

На кадрах видно, как водитель выходит из машины и уходит в темноту, слышно, как кто-то падает на траву, два глухих пинка, заканчивается короткий ролик кадром лежащего на земле мужчины.

— Не так все было, я видал, — прокомментировал Михаил Косарев. — Пьяный мужчина ударил по машине. На месте водителя любой бы так поступил, чего он должен был смотреть, как его машину пинают.

Участники группы разделились на два лагеря: одни обвиняют водителя в излишней жестокости, по мнению других подвыпивший мужчина ещё легко отделался.

— По-человечески, это насилие над больным человеком, своя телега дороже человеческой жизни, — написала Наталья Будлевская. — В любом случае, это причинение водителем вреда здоровья пешеходу, и не важно, пьяный он был или нет.

— Правильно сделал, — поддержала водителя Ольга Тарасова. — Пусть радуется, что мало получил. Не умеешь пить — не пей.

В полиции рассказали, что по поводу этого инцидента заявлений не было.

Накануне днём в Заволжском районе разборки на дороге устроили два водителя.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Ксения Казакова Жесть Ярославль/VK.com
Продажа авто, мото
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