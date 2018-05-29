В Ярославле на мемориале Победы нарисовали свастику: кто ответит за изуродованный памятник

К 9 Мая здесь развернули экспозицию «Война глазами детей»

Председатель ярославского отделения Общероссийского народного фронта Игорь Ямщиков возмутился бездействием властей, которые не отреагировали на осквернение мемориала 30-летия Победы в центре города. На ограждении памятника Ямщиков разглядел свастику.

— Совершенно очевидно, что этот мемориал в самом центре Кировского района к Дню Победы не благоустраивался, — написал общественник на своей странице в социальной сети Facebook. — Думается, что авторы, вписавшие в свои подписи символ фашизма на мемориале в честь Великой Отечественной войны, известны в своей тусовке. Видимо, глаз на такие вещи замыливается у тех, кто по определению должен был давно привести мемориал в порядок. Но мы бордюры красим.

Глава Кировского и Ленинского района пообещала, что памятник очистят от надписей вандалов

Удар от общественника на себя приняла глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.

— Вандалы надругались над мемориалом этой ночью, — объяснила чиновница. — Изрисовали также деревья, лавочки и урны. С самого утра наши сотрудники занимаются этим объектом. Объект находится в титуле «Горзеленхоза». Сегодня ситуацию будем исправлять. Это не первое ночное безобразие, зачастую приходится бороться с последствиями людей без стыда и совести. На этот год запланировано благоустроить два больших объекта за счёт средств инвесторов. Этот объект будет следующим.

Вандалами, по всей видимости, оказались поклонники ярославской рэп-группы Ribiypon (Клюха), которые часто рисуют подобные граффити. Букву «Х» в псевдониме одного из участников коллектива они нарисовали в виде свастики.

Мемориал 30-летия Победы находится в самом центре Ярославля — в сквере на улице Чайковского. К 9 Мая в этом году там развернули экспозицию «Война глазами детей».